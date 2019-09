Aanpak N50, N35 en A1 vertraagd door stikstofregels

Dat blijkt uit een actuele lijst met 127 rijksprojecten die mogelijk te veel stikstof uitstoten. Uitstel van de aanpak van de N50 bij Kampen ligt erg gevoelig. Op deze weg zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongevallen geweest. Door een actieve lobby uit de regio, heeft dit project in Den Haag voorrang gekregen. De nieuwe weg zou volgens de meest optimistische prognoses in 2023 kunnen openen. Of dat zo blijft, is nu de vraag.

Vrachtverkeer

Het verbreden van de A1 heeft eveneens topprioriteit vanwege de vele files die worden veroorzaakt door toenemend vrachtverkeer op deze drukke oost-west-as. Eerder dit jaar is een begin gemaakt met de uitvoering hiervan. Die loopt door tot 2025. Het veiliger maken van de N35 in de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen zou dit jaar al moeten beginnen.

Compensatie

Als gevolg van de stikstofuitspraak die de Raad van State deed op 29 mei verkeren minstens 18.000 (bouw)projecten in heel Nederland in grote onzekerheid. Door deze uitspraak sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee de overheid sinds 2015 vergunningen kon verlenen aan projecten die stikstof uitstoten in de buurt van beschermde Natura2000-gebieden. Compensatie voor die schadelijke uitstoot van stikstof zou volgens het PAS op een later moment volgen. Nu het PAS is afgeschoten, moet voor deze projecten de stikstofuitstoot opnieuw worden berekend. Pas daarna is het duidelijk hoe groot de vertraging is.

Hoevelaken

Vooral het ministerie van Infrastructuur en Waterschap krijgt een probleem met de stikstofregels. Zo staat de goederenvervoerroute per spoor via Elst-Zutphen-Deventer-Twente op de lijst. Bij dit project worden overwegen aangepast of vervangen door tunnels. Ook de startdatum van de aanpak van knooppunt Hoevelaken (2021) waar de snelwegen A28/A1 samenkomen, staat op losse schroeven.

Lelystad Airport

Verder worden de uitbreiding van het aantal ligplaatsen aan de IJssel, de verbreding van de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad en het Luchthavenbesluit Lelystad Airport met vertraging bedreigd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterschap moet aantonen dat de stikstofuitstoot bij het vliegveld niet buitensporig toeneemt. Als dat niet lukt, krijgt Lelystad Airport de benodigde vergunning niet tijdig rond.

Defensie