Aanrander van jonge meisjes in regio Zwolle ‘huilt al 100 dagen’

Een 25-jarige verdachte van aanranding en andere zedendelicten met minderjarige meisjes in Hattem, Nieuwleusen en Zwolle moet nader onderzocht worden. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vrijdag bepaald. Machiel K. werkt overal aan mee. ,,Want de waarheid komt dankzij God toch wel boven.’’

Een getormenteerde ziel, zo omschreef raadsman Henk Voors de 25-jarige K. uit Zwolle. De man heeft naar eigen zeggen de helft van zijn leven in hechtenis doorgebracht. ,,Op mijn eenentwintigste zat ik tussen moordenaars en verkrachters’', zei K. beeldend tegen de rechter.

Blowen

Hij groeide in Zwolle op met wapens en drugs. Hij was er op 21 januari 2012 getuige van dat zijn neefje van dichtbij in de Thomas a Kempisstraat in Zwolle werd neergeschoten. De neef raakte zwaargewond. Om zijn verleden te vergeten, begon hij te blowen. ,,Mijn neefje is naast mij kapotgeschoten. Maar als de drugs waren uitgewerkt, kwam alles weer terug.’' Hij kreeg eerder 4 jaar cel voor een gewapende overval. Eenmaal vrij randde hij in 2018 in Hattem en Hattemerbroek twee meisjes aan, zo luidde het nieuwste verwijt. In Hattem werd een 11-jarig meisje door hem onderuitgehaald toen ze weg wilde rennen nadat hij haar zijn geslacht toonde. In Hattemerbroek viel hij een 13-jarig meisje op haar fiets lastig. Getuigen zagen dat de verdachte in een blauwe auto wegreed. Via het kenteken kwamen ze bij de Zwollenaar uit.

Slechte gedachten

K. bekende niet alleen deze feiten. Ook waren meisjes in Zwolle, Nieuwleusen en Oudleusen door hem lastiggevallen. ,,Ik had alleen maar slechte gedachten’', zei hij daarover in tranen tegenover de rechters. Een advocaat wenste hij niet. Hij wilde zelf zijn verhaal doen. Hij huilt naar eigen zeggen al honderd dagen. De slechte gedachten zijn dankzij God uit zijn hoofd verdwenen, zei hij.

Pijn