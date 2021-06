Aanrijding bij IJsselbrug Zwolle, een persoon naar het ziekenhuis

Buurt in Zwol­le-Zuid ligt wakker van vuurwerk­van­da­lis­me: ‘Er vallen nog eens dooien en gewonden’

9 juni In de wijk Geren in Zwolle Zuid liggen bewoners 's nachts wakker van de vernielingen die worden aangericht door nitraatbommen. En de angst zat er al flink in na de explosies bij de woning van een café-eigenaar. Volgens de politie is het aantal vernielingen met vuurwerk in de wijk opvallend.