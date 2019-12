Aanrijding op A28 zorgde voor lange file, weg is weer vrij

Wens in vervulling Voor George uit Zwolle is het ‘einde verhaal’ maar hij wil nog wel een tattoo

19:30 George Hiemstra (59) draait er niet omheen. ,,Het is einde verhaal", zegt hij. ,,Ik heb kanker in mijn hele lichaam.” Maar toch - of eigenlijk juist daarom - zit de Zwollenaar deze ochtend bij Tattoo Point in Zwolle.