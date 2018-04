Aanrijding scooter en fietser in Zwolle

De scooterrijder had zijn voet nog in het gips en is uiteindelijk na een behandeling meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis. De fietser was onderweg naar de Zwolse middelbare school Gymnasium Celeanum waar hij om 9.00 uur les had. De jongen heeft last van zijn elleboog en knie en de wielen van zijn fiets zijn verbogen. Hij stond samen met drie klasgenoten bij te komen en is opgehaald en met de auto naar huis gebracht.