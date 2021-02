Aantal bijtincidenten met honden bijna verdubbeld in Zwolle, ‘maar we zien geen relatie met corona’

Droomrol in operapro­duc­tie voor Zwolse zangeres Roza Herwig (24): ‘Ik ben zó trots’

1 februari De Zwolse zangeres Roza Herwig (24) heeft een hoofdrol bemachtigd in de productie van operaregisseur Rennik-Jan Neggers. Vanavond gaat het stuk in München in première. ,,Het is echt een droomrol.”