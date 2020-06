Aantal coronapatiënten in regionale ziekenhuizen blijft dalen: nog slechts enkelen op ic

Hoe anders was de situatie enkele maanden geleden, toen de ziekenhuizen overstelpt werden met coronapatiënten. Alleen al in St Jansdal hebben 270 bewezen Covid-19-patiënten gelegen, zestig op de intensive care. Woensdag klonk gejuich in het Harderwijker ziekenhuis, de laatste coronapatiënt verliet de ic. Op andere afdelingen in het ziekenhuis liggen volgens een woordvoerder nog enkele patiënten in isolatie. De speciale corona-afdeling is opgeheven en de verpleegafdelingen zijn weer ingericht zoals voor de crisis.