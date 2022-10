Aantal coronapatiënten in regionale ziekenhuizen blijft stijgen

Nico Drok (66) uit Kampen wereldwijd waakhond voor journalis­tiek: hoge onderschei­ding bij afscheid Windesheim in Zwolle

Nico Drok (66) uit Kampen heeft met de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau afscheid genomen van de opleiding Journalistiek aan hogeschool Windesheim in Zwolle. De lector Media & Civil Society is wereldwijd vermaard vanwege zijn kennis en bijdrage aan de ontwikkeling van zijn vakgebied. Dichter bij huis waren er echter ook tegenslagen, van een fikse brand tot een opleiding die onder vuur kwam te liggen.

