Aantal drugslabs in oosten verdubbeld: ‘Een ongelofelijk lucratieve handel’

Het aantal opgerolde productielocaties voor synthetische drugs in Oost-Nederland is verdubbeld. In 2018 werden door de politie in het oosten 18 productielocaties opgerold en ontmanteld. Dat blijkt uit cijfers die deze krant bij de politie heeft opgevraagd.

Door de verdubbeling zit Oost-Nederland ‘drugsprovincie’ Noord-Brabant op de hielen. In die provincie, al jaren koploper op deze dubieuze lijst, werden vorig jaar 22 productielocaties opgerold.

Ook werd er vorig jaar wederom meer drugsafval geloosd in het oosten. In totaal registreerde de politie 49 dumplocaties, veelal op plekken buiten de steden. In vier jaar tijd is het aantal dumpingen in Oost-Nederland bijna verdrievoudigd.

Quote Waar voorheen het productie­pro­ces in het zuiden van het land plaatsvond, zie je nu overal in het land productie­lo­ca­ties ontstaan. Max Daniel, politie

Explosieve groei

Waar het aantal lozingen van chemisch drugsafval in Nederland in 2017 nog bleef steken op net iets boven de tweehonderd, is dit het afgelopen jaar gestegen naar bijna driehonderd. Een stijging van 42 procent. Vaak gaat het om tientallen vaten met duizenden liters chemisch afval die ‘s nachts op rustige plekken uit busjes worden gegooid.

Het stijgend aantal stortingen van chemisch afval baart de politie zorgen. Portefeuillehouder drugs Max Daniel: ,,Waar voorheen het productieproces in het zuiden van het land plaatsvond, zie je nu overal in het land productielocaties ontstaan.”

Volgens de politie komt dit doordat synthetische drugs zoals xtc en amfetamine ‘een ongelofelijk lucratieve handel’ is. ,,In Australië kost een pilletje 25 dollar, dat betekent dat één pilletje zeventien keer over de kop gaat”, aldus Daniel.

Plaats delict

Sinds begin 2018 beschouwt de politie Oost-Nederland iedere dumplocatie als een plaats delict. Standaard doet de forensische opsporing onderzoek. De politie hoopt hiermee sneller bij criminelen en hun drugslabs uit te komen. Begin vorig jaar zei de oostelijke politiechef Oscar Dros in de Stentor: ,,Ook dat moet beter dit jaar; meer drugslabs oprollen.” De cijfers tonen aan dat er progressie is geboekt.

Criminelen in Nederland hebben in 2017 voor minstens 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine geproduceerd, becijferde de Politieacademie in Apeldoorn eerder. Het kabinet trok vorig jaar 100 miljoen euro uit om drugscriminelen te bevechten.