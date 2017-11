Aantal files neemt toe, wat is er aan te doen?

Onderzoek invloed Thomas a Kempis op Vincent van Gogh

26 november Vincent van Gogh is ,,diepgaand beïnvloed'' door de Navolging van Christus, het beroemde boek van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempis, die grote delen van zijn leven in Deventer, Windesheim en Zwolle doorbracht. Henk de Jong (1950), die predikant was in Windesheim, dook er dieper in en publiceert er volgende maand een boek over.