Aantal gevonden soa’s in regio IJsselland hoger dan Oost-Nederland: oorzaak onbekend

Het percentage gevonden soa’s ligt in de regio IJsselland de afgelopen jaren hoger dan in de andere GGD-regio’s in Oost Nederland. Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn al jaren de meest gevonden soa’s

Van alle mensen die in 2021 door GGD IJsselland zijn getest op een soa, had 26,7 procent één of meer soa’s, laat GGD IJsselland weten. In de rest van Oost-Nederland ligt dit percentage op 24 procent.

De oorzaak van de hogere uitkomst in de regio IJsselland is onduidelijk volgens de GGD. ,,We weten eigenlijk niet goed waardoor het komt.”

Laagdrempelig

Harriette van Buel, verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland: ,,Het zou kunnen dat in onze regio op het moment meer soa’s voorkomen of het kan komen doordat onze soa-poli heel laagdrempelig is voor risicogroepen. Het kan ook een combinatie van deze factoren zijn.”

Testen

Het totale aantal gevonden soa’s van de reguliere soa-consulten in Oost-Nederland steeg de afgelopen jaren steeds sterker, totdat er in 2021 stabilisatie optrad. De GGD Oost-Nederland denkt dat deze stijging in 2020 en 2021 te maken had met de coronapandemie. Meer mensen lieten zich testen in deze tijd.

Seksueel geweld

Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en seksuele gezondheidsbevordering, maar helpt ook slachtoffers van seksueel geweld. In 2021 zijn er in de regio IJsselland 303 slachtoffers geholpen. Van de slachtoffers deden 51 mensen aangifte, terwijl dit in 2020 slechts 35 procent was. Hoe dit komt, weet de GGD IJsselland niet.

