Aantal hulpvragen bij Op Orde in Zwolle keldert: ‘Heel zorgelijk, want juist nu verwachten we toename van mensen met financiële problemen’

Onbegrijpelijke overheidsbrieven, blauwe enveloppen van de Belastingdienst waar je horendol van wordt? De Zwolse hulptroepen van Op Orde maakten ruim honderden inwoners per week wegwijs in hun administratieve en financiële doolhof. Maar door de coronacrisis raakt de doelgroep uit beeld. ,,Dit is heel zorgelijk.’’

Op Orde, een samenwerkingsverband van meerdere Zwolse hulporganisaties, houdt in normale tijden dagelijks spreekuren in alle wijken van de stad. Geen overbodige service, blijkt uit de meer dan honderd bezoekers die er wekelijks met paperassen naar binnen stappen. Veelal gaat het om mensen die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en zich geen raad weten met overheidsbrieven.

,,Maar nu kunnen we onze doelgroep niet op die manier bereiken, want de inloopspreekuren gaan voorlopig niet door. We merken dat veel minder mensen ons nu weten te vinden, dat is heel zorgelijk’’, zegt Klaaske Heidemans, sociaal raadsvrouw die vanuit Op Orde Zwollenaren helpt hun financiële en administratieve zaken op de rit te krijgen.

,,Mensen kunnen ons bereiken via telefoon, maar we krijgen maar zo'n 25 belletjes per week. En dat terwijl we juist in deze tijd verwachten dat de financiële problemen toenemen. Ik snap ook wel dat het voor mensen die niet goed Nederlands spreken lastig is om te telefoneren. Leg dan je probleem maar eens goed uit. Het is zo veel makkelijk om even aan te komen en je formulieren aan ons te geven’’, beseft Heidemans.

Volledig scherm Sociale raadslieden van Zwolle. Tweede rechtsboven: Klaaske Heidemans. © Flora Madu

Spreekuur voor mensen in nood

Op Orde zoekt nu naar alternatieven. Aan de ene kant is er de oproep om toch vooral telefonisch contact op te nemen, maar er wordt ook nagedacht aan communicatiemogelijkheden via mail en WhatsApp. ,,En met de gemeente Zwolle zijn we in gesprek over de mogelijkheid toch fysieke afspraken mogelijk te maken in het stadhuis. Dat is dan alleen voor personen bij wie de nood het hoogst is. Denk aan inwoners die geen geld meer hebben, geen eten kunnen kopen en in de schulden zitten.’’

Belastingaangifte

Het sluiten van de inloopspreekuren betekent ook dat de hulpverleners van Op Orde (Sociaal Raadslieden en Formulierenbrigade van De Kern, WijZ, Humanitas en SchuldHulpMaatje van Voor Elkaar Zwolle) inwoners nu niet kunnen helpen met hun belastingaangifte. Daarom adviseren ze voor 1 mei uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst, in de hoop dat voor 1 september nieuwe aangiftedagen gehouden kunnen worden.