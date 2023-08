Lichte krimp in aantal Zwollenaren: zoveel inwoners telt de gemeente nu

Heino even het Sotheby’s van Salland: ‘Eenmaal, andermaal... verkocht! Racen en borrelen!’

Johan Compagner ratelt maar door in de bomvolle feesttent in hartje Heino. Als een volleerd veilingmeester van het gerenommeerde internationale veilinghuis Sotheby’s hamert hij vaardig talloze kavels af waarop vurig is geboden. Heino is weer in de ban van Tik ‘m af!.