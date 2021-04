Aantal meldingen over omstreden Zwolse gynaecoloog Wildschut blijft oplopen: ‘Ook van kinderen’

Zwolse donor-affaireBij ziekenhuis Isala hebben zich al bijna vijftig mensen zich gemeld met vragen over de handelwijze van de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut. Hij gebruikte zijn eigen sperma bij vruchtbare stellen. Ook gebruikte hij zaad van anonieme donoren zonder de wensouders in te lichten.

Het zijn vooral bezorgde ouders die contact opnemen met het ziekenhuis. ,,Mensen vragen zich af of Wildschut mogelijk de biologische vader van hun kind kan zijn’’, zegt woordvoerder Agnus van Loenen. ,,Daarnaast hebben ook enkele kinderen ons benaderd.’’

Bij de dna-databank van FIOM (specialist in afstammingsvraagstukken) zijn deze week vier donorkinderen ingeschreven nadat ze een gesprek hebben gehad met Isala. Onbekend is nog of ze aan Wildschut zijn gelinkt. ,,Wij hebben ook met moeders gesproken die twijfelen of ze hun man en kind moeten inlichten’’, zegt FIOM-directeur Ellen Giepmans.

Het gaat om vrouwen die in de periode 1981 tot en met 1993 onder behandeling zijn geweest in het voormalige Sophia Ziekenhuis, een voorloper van het huidige Isala. Deze vrouwen waren samen met een vruchtbare man maar als stel konden niet op de natuurlijke wijze een kind krijgen.

Alsnog zwanger

Na behandeling in de fertiliteitskliniek waar de in 2009 overleden Wildschut werkte, werden ze alsnog zwanger. Bij drie gezinnen heeft Wildschut daarbij zijn eigen zaad gebruikt en voor zover bekend heeft hij één keer zaad van een anonieme donor ingebracht in plaats van sperma van de beoogde biologische vader.

Dit nieuws kwam dinsdag naar buiten. Al snel meldden zich 33 bezorgde mensen zich bij Isala. Dat aantal is vrijdagmiddag opgelopen tot 48. Wildschut kwam in oktober voor het eerst in het nieuws toen bekend werd dat hij zijn eigen sperma gebruikt had in plaats van vers zaad van anonieme donoren. Toen kwamen er in de eerste dagen bij Isala dertig telefoontjes binnen.

In oktober waren zeventien aan Wildschut gelinkte donorkinderen bekend. Dat aantal is inmiddels gestegen tot 34. Dit is inclusief de kinderen uit de drie gezinnen waarvan de ouders wel vruchtbaar waren. Vermoedelijk ligt het actuele aantal nog hoger omdat sommige donorkinderen zijn gematcht door internationale databanken die hun gegevens niet hebben gedeeld.

IVF-behandeling

Wildschut hield zich als gynaecoloog bezig met vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij kunstmatige inseminaties vooral met vers sperma werd gedaan. Toch zijn er ook ongeruste ouders die destijds een ivf-behandeling bij het voormalige Sophia Ziekenhuis hebben ondergaan. Hierbij ontstaat de embryo buiten het lichaam in een laboratorium voordat deze in de baarmoeder wordt teruggeplaatst.

Bent u betrokken bij deze zaak of heeft u meer informatie? De Stentor komt graag met u in contact. Stuur een mail naar n.megens@destentor.nl of i.stijkel@destentor.nl.

,,We hebben tot nu toe geen enkele aanwijzing of aanleiding dat Wildschut zijn eigen sperma bij ivf-behandelingen heeft gebruikt’’, zegt Van Loenen. Nader onderzoek is nodig om dit helemaal zeker te weten. Voor zover Isala heeft kunnen nagaan hield Wildschut zich alleen bezig met de voorbereidende handelingen voor ivf. ,,Het is zeer onwaarschijnlijk dat Wildschut dus zijn eigen sperma bij deze behandelingen heeft gebruikt, maar honderd procent uitsluiten, kunnen we dit ook niet.’’

Aanknopingspunten

Isala hoopt door het externe onderzoek dat naar de affaire is ingesteld onder meer hierop antwoorden op te krijgen. Van Loenen: ,,Ouders die vragen hebben, kunnen contact met ons opnemen.’’ Isala hoopt dat deze gesprekken aanknopingspunten opleveren voor het externe onderzoek, dat in juli wordt afgerond.

Wie vragen heeft over de zaak-Wildschut kan contact opnemen met Isala via het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 038 – 424 23 55 of mailen via berichtfertiliteit@isala.nl.

