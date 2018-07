Aantal stakers bij Scania Zwolle loopt op richting duizend: 'We voeren de druk op'

live twitter Manager bekent in rechtbank verduiste­ring 9 ton bij uitvaartor­ga­ni­sa­tie Yarden

10:09 Ger R. verduisterde 9 ton van rekeningen van uitvaartorganisatie Yarden in Zwolle en Almere. Dat bekende de ex-financieel manager vanmorgen in de rechtbank in Lelystad. Het Openbaar Ministerie denkt dat het verduisterde bedrag zelfs boven de 1 miljoen euro zit.