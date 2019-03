Aantal tips over drugslabs stijgt fors, Oost-Nederland scoort hoog

Tiplijn Meld Misdaad Anoniem, kortweg ‘M.’ ontving in 2018 een recordaantal van 249 meldingen over laboratoria waar XTC of GHB werd gefabriceerd. Dat houdt een stijging in van 40 procent ten opzichte van 2017, toen er 178 keer heimelijk over een drugslab werd getipt. De meeste tips kwamen uit politieregio's Zeeland-West-Brabant (46) en Oost-Nederland (40).

De meldingen over dit soort synthetische drugslabs komen uit het gehele land en beperken zich al lang niet meer tot alleen Limburg en Brabant, zegt een woordvoerder van M. De politie Oost-Nederland maakte begin dit jaar bekend steeds meer laboratoria op te sporen waar synthetische drugs worden vervaardigd. In 2017 waren dat er 9. In 2018 al 19.

M. is een onafhankelijke meldpunt waar mensen informatie kwijt kunnen over ernstige criminaliteit en misdaad. Veelal uit angst voor represailles willen tipgevers dat hun identiteit onbekend blijft. ,,Het aantal tips in Noord-Brabant en Limburg is stabiel gebleven. Criminelen weten dat in het zuiden des lands nadrukkelijk op hen wordt gejaagd, dus verplaatsen ze hun activiteiten naar andere regio’s.”

Criminele activiteiten

M. stuurde vorig jaar 15.041 meldingen door naar de politie. Op basis van deze tips zijn 1.421 aanhoudingen verricht. Behalve over drugs komen er steeds meer meldingen over crimineel geld. Een 50-jarige Apeldoorner kreeg vier jaar cel voor het witwassen van 5.000.000 euro. Vorig jaar werd er veel gemeld over criminaliteit op straat, zoals zakkenrollerij, winkeldiefstal en straatroven. Het aantal tips over wapens en munitie, bijstandsfraude, belastingfraude en illegaal vuurwerk daalde.