Aantal uitvindingen per hoofd van de bevolking in Zwolle onder landelijk gemiddelde

Voor jong en oud valt er ook dit jaar weer veel te beleven op het Oranje­feest in Nieuwleu­sen

Het Oranjefeest in Nieuwleusen wordt dit jaar van zondag 3 tot en met zaterdag 9 september gehouden. Een week later dan normaal vanwege de late zomervakantie in de regio Noord. De traditionele Oranjeloop is weer op maandagavond. En wie wordt dit jaar de winnaar van de Nieuwleusense autorodeo?