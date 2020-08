Aantal vacatures in de regio neemt drastisch af

Op één dag in dezelfde straat in Zwolle: 28 én 46 graden. Hoe de stad probeert hitte te weerstaan

11:30 Temperaturen van ruim boven de 30 graden. Lekker als je een duik neemt in de Wijthmenerplas, maar de Zwollenaar die thuiswerkt of in de zon op straat loopt, zal het de afgelopen twee weken ook dikwijls als vervelend hebben ervaren. De steeds extremere hitte kan gevaarlijk zijn en mensen de stad uit jagen. Over hoe Zwolle zich probeert te wapenen tegen rooduitslaande thermometers.