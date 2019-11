Aantal wijkagenten Zwolle weer op volle sterkte

Zwolle ligt vol zwerfafval, dus komen er grotere vuilnisbak­ken én zwerfvuil­klep­jes

11:00 De binnenstad van Zwolle krijgt grotere afvalbakken. Door ‘veranderingen in de maatschappij en omgeving’ ligt steeds meer zwerfvuil op de straten. In Stadshagen wordt komend jaar een proef gehouden met zwerfvuilklepjes. Ondergrondse containers in de wijk krijgen een kleine opening voor zwerfvuil. Vooral bedoeld voor hondenbezitters.