Aantal wijken in Zwolle loopt achter met vaccinaties

Te weinig kinderen in de Zwolse wijken Assendorp, Diezerpoort, Kamperpoort, Veerallee en Schelle worden voldoende gevaccineerd. De gemeente Zwolle noemt dit zorgelijk. De vaccinatiegraad in de wijken ligt onder de 90 procent. Daarom wordt in deze delen van de stad al tijdens zwangerschapscursussen gewezen op het inenten van kinderen. Dat is niet genoeg, vindt een deel van de raad. ,,We moeten in gesprek met mensen die er verstand van hebben’’, bepleit VVD’er Johran Willegers.

Zijn partij stelde eerder dit jaar vragen over vaccinaties in Zwolle naar aanleiding van mazelenuitbraken elders in het land. De VVD noemde het 'te gek voor woorden’ dat dit in 2019 kan en het college van burgemeester en wethouders laat nu weten 'die zorg te delen’. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is volgens B en W de norm, ‘al biedt een hoge vaccinatiegraad geen garantie dat een uitbraak van mazelen kan worden voorkomen’.

GGD IJsselland houdt per gemeente cijfers bij over de vaccinatiegraad en heeft Zwolle ook een aantal cijfers op wijkniveau verstrekt. Die vaccinatiegraad is het percentage kinderen van twee jaar oud dat alle inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma heeft gehad. Waar wereldwijd wordt gestreefd naar een 'dekking’ van 95 procent, ligt die in Nederland al een paar jaar enkele procentpunten lager.

In heel Zwolle is de gemiddelde vaccinatiegraad met 94,7 procent hoog. De wijken Assendorp en Diezerpoort blijven flink achter met een percentage van onder de 90. Voor de wijken Kamperpoort, Veerallee en Schelle geldt dit voor de belangrijke BMR-prik. De precieze cijfers zijn niet bekend. Het college van B en W noemt de lage vaccinatiegraad in de wijken 'zorgelijk’.

Kinderopvang

GGD IJsselland is aan het onderzoeken of vaccineren een rol kan spelen bij het toezicht op kinderopvanglocaties. Opvanggiganten Doomijn en Partou lieten eerder al weten vaccinaties niet verplicht te willen stellen. Ze pleiten wel voor meer informatie richting ouders. Die informatie wordt standaard al gegeven tijdens bezoeken aan het consultatiebureau. In de wijken in Zwolle met een lage vaccinatiegraad komt dit thema ook al aan bod tijdens zwangerschapscursussen.

Raad wil in gesprek