Aantal WW-uitkeringen daalt hier harder dan in de rest van Nederland

video ‘The Voice Senior‘-zang­duo Henk en Mick uit Zwolle: liever op het podium dan achter de geraniums

11:30 Henk Klompenmaker is 71 en onderging ooit een zware hartoperatie. Zijn maatje Mick Woearbanaran is 68 en heeft een chronische longziekte. Maar rustig aan doen? Achter de geraniums? Geen sprake van. De vonken spatten er vanaf als ze op het podium hun evergreens (van Tom Jones tot The Blues Brothers) ten gehore brengen. Hun carrière zit in de lift sinds ze een jaar geleden meededen aan het tv-programma The Voice Senior.