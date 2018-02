Aantal zwerfjongeren in Zwolle blijft stijgen

Bijna honderd jongeren zijn of dreigen dakloos te worden in de regio Zwolle. De cijfers laten net als vorig jaar een stijgende lijn zien in de zwerfproblematiek.

De eindstand van het aantal jongeren dat bij het Team Zwerfjongeren in 2017 is aangemeld is 99. In 2015 meldden zich 63 jongeren aan, vorig jaar waren dat er 93.

Reden voor de stijgende cijfers is het tekort aan betaalbare woningen, zegt Glenda Huisjes van stichting Limor. Het Logeerhuis van Limor is opgericht om te voorkomen dat jongeren in de volwassenenopvang De Herberg terechtkomen. Vorige zomer werd de opvang al uitgebreid van zes naar negen plekken. Die zaten meteen vol, zegt Huisjes. ,,Meer opvangplekken creëren is goed, maar het lost het probleem niet op."

Knelpunten

De gemeente zei eerder de knelpunten al de baas te willen zijn in het voorjaar van 2017 door het bouwen van nieuwe woningen. Woordvoerder Marieke Stenfert verwijst ook nu in een schriftelijke reactie naar de versnellingsactie en semi-permanente woningbouwplannen. 'De tijdelijke woningen aan de Oosterenk zijn één van de maatregelen. Deze worden binnenkort opgeleverd.'

Complexe problematiek

Naast het woningtekort spreekt de gemeente ook van een steeds complexere problematiek rondom zwerfjongeren. Dat klopt, zegt woordvoerder Evalyne van Lokhorst van het Leger des Heils Overijssel. Ze noemt onder andere financiële problemen als gevolg van de crisis en de gebrekkige aansluiting tussen jeugdzorg en volwassenenzorg als oorzaken. 'De jongeren die binnenkomen hebben vaak te maken met complexe problematiek waar ze zelf geen uitweg meer in weten.' Het Leger des Heils heeft 24 opvangplekken in Zwolle waar zwerfjongeren terecht kunnen. 'Deze plekken zitten eigenlijk altijd vol'. In 2014 is het aantal plekken in overleg met de gemeente al uitgebreid.

Onderzoek