Aanval op drugsschuren in Oost-Nederland: zwijgzame boeren kunnen anoniem ‘klikken’

videoMeldpunt Misdaad Anoniem (M.) lanceert vandaag een grote campagne tegen drugslabs in buitengebieden van Gelderland en Overijssel. Doel is om de zwijgcultuur rondom deze criminele wereld te doorbreken.

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met provincies, gemeenten, Openbaar Ministerie (OM), politie en Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord).

LTO is bij de campagne betrokken omdat veel boeren worden benaderd door drugscriminelen. De combinatie van afgelegen bedrijfsruimte en een financieel penibele situatie kan ervoor zorgen dat boeren kwetsbaar zijn voor aanbiedingen uit het criminele circuit.

In een gezamenlijk persbericht stellen de deelnemende partijen aan de campagne: ‘Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld drugs te produceren. Veel locaties liggen afgelegen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s’.

Breekijzer

Volgens de campagnevoerders vormen bedreigingen richting getuigen en een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. ‘Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer zijn.’

In de campagne wordt mensen gevraag op te letten en uit te kijken naar opvallend gedrag of opvallende zaken. Bijvoorbeeld naar het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon van iemand.

Intimidatie en geweld

De campagnevoerders melden in hun gezamenlijke persbericht dat er in de eerste negen maanden van dit jaar 47 anonieme meldingen binnenkwamen over de productie van synthetische drugs.

Echter: ‘Vermoedelijk zijn er meer labs dan er worden opgespoord. Om te voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld wordt nu een tegenoffensief ingezet’.

Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema reageert: ,,Iedereen moet veilig misstanden kunnen melden. Met deze campagne bieden we inwoners daarvoor een plek.”

Ben Haarman (voorzitter LTO Noord regio Oost) stelt dat een veilig buitengebied in het belang van alle inwoners op het platteland is. ,,Daarom werken we graag mee aan de campagne die boeren waarschuwt voor de gevaren van drugscriminaliteit. Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met intimidatie en geweld. Je kunt er niet zomaar mee stoppen. Door te melden kan veel ellende worden voorkomen.”