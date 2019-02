Aanval op Zwolse coalitiepartijen om bezuinigingen in zorg

Dat er van de driehoeksverhouding die de voormalige oppositiepartijen hadden weinig over is, werd na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar al duidelijk. De wijze waarop verliezer SP nu wraak neemt op winnaars GroenLinks en Swollwacht is deze periode echter niet eerder vertoond. Ze roept de 18.612 kiezers die vorig jaar op één van deze twee partijen stemden op om ze aan te schrijven en te herinneren aan hun verkiezingsboodschap.

Slaven

Volgens Geerling heeft de politieke aardverschuiving na de gemeenteraadsverkiezingen niet geleid tot een ander beleid. ,,Nu deze partijen in het college zitten zou je verwachten dat dit ook voelbaar is, maar daar merk je niks van. Op het gebied van zorg en armoedebestrijding lopen ze slaafs achter de ChristenUnie en VVD aan, die hier al jaren het mes in zetten.’’ Met advertenties zet de SP de campagne ‘Hun bezuinigingen, uw zorg!’ kracht bij.

Eigenaardig

Swollwacht-leider Silvia Bruggenkamp spreekt van een ‘eigenaardige actie’ van de SP. ,,Jammer dat hiermee de discussie geframed wordt. De SP doet alsof er een enorm onheil op Zwolle af komt, dat is niet zo. De manier waarop we de zorg organiseren wordt anders. We zitten met een erfenis uit de vorige coalitieperiode, we moeten gewoon iets doen. Maar er komt komende jaren ook veel geld bij.’’

Hoe anders was de verhouding in de vorige raadsperiode. SP, GroenLinks en Swollwacht waren drie handen op één buik waar het ging om zorg en armoede. De partijen trokken vaak samen op, ze dienden zelfs samen een tegenbegroting in om extra geld vrij te maken voor deze sectoren en ze drongen gedrieën aan op een spoeddebat rond de tekorten in de zorg die vlak voor de verkiezingen aan het licht kwamen.

Naar aanleiding van die tekorten is de Zwolse werkwijze afgelopen maanden onder de loep genomen. Eén van de conclusies is dat bezuinigd moet worden en dat zorgtaken anders georganiseerd moeten worden. De besparing begint met vijf ton in 2020 en loopt op naar 2 miljoen per jaar in 2023.