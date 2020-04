Aardbeien drive-in: creatieve oplossing tijdens coronacrisis in Koekoekspolder

Het had dit weekend moeten bruisen van de activiteiten in tuinbouwgebied De Koekoek, tijdens de traditionele ‘Kom in de Kas’-zaterdag. Maar dat werd afgelast in verband met de coronacrisis, en dus besloten aardbeienkwekers Annet en Richard Kalter het anders aan te pakken; met een ‘Aardbeien Drive-In’.

Het principe is ongeveer hetzelfde als bij de bekende hamburgerketens; de automobilist komt aanrijden, plaatst door het open raampje een bestelling, betaalt per pin en haalt bij het volgende loket de bestelling op. Al is bij de aardbeien drive-in geen sprake van loketten, maar de medewerkers van de kweker staan de automobilist op gepaste corona-afstand te woord. Zelfs het PIN-apparaat wordt aan een stok door het open autoraam toegestoken, en een krat verderop wordt de bestelling neergezet en op verzoek tot in de kofferbak geplaatst.

Omschakelen

,,Het is even schakelen’’, erkent Annet Kalter terwijl zaterdagochtend de eerste auto’s en zelfs een tractor door de drive-in gaan. ,,Ook al bedoeld om de winkel enigszins te ontlasten. We hebben natuurlijk wel de aardbeienautomaat, maar daar kun je alleen met muntgeld betalen. En dat heeft niet iedereen.’’

De winkel zelf blijft trouwens gewoon geopend, maar wel op een aangepaste manier zodat iedereen de vereiste 1,5 meter afstand kan blijven houden. ,,We hebben er alles aan gedaan, ook met een aangepaste routing’’, vertelt Annet.

Zelfpluk-kas voorlopig dicht

Eigenlijk zou een dezer dagen ook de zelfpluk-kas weer open gaan voor publiek, maar die blijft nog even gesloten. ,,We zijn aan het kijken wat we kunnen doen, er zit in principe wel anderhalve meter tussen de rijen. Maar je moet ook afrekenen, je wilt je kinderen meenemen. Dat is nog even een uitdaging, dus de kas blijft nu nog even gesloten. Maar we hebben nog heel lang aardbeien natuurlijk.’’

De drive-in biedt niet alleen aardbeien en aardbeienplanten, maar ook de gebruikelijke aanverwante artikelen zoals het aardbeienijs en andere producten die in de winkel te koop zijn. ,,Gewoon bestellen, en dan zorgen wij dat ’t hier klaar staat’’, prijst Annet haar waren aan.

Van tijdelijk naar permanent?

Afhankelijk van de belangstelling en uiteraard het verloop van de coronacrisis is de drive-in misschien wel een blijvertje, denkt ze. ,,We gaan het testen, als het goed bevalt gaan we proberen de drive-in zoveel mogelijk te bemensen. Zeker met de paasdagen op komst.’’