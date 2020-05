Aarzelend na 2 maanden weer naar school in Oost-Nederland: ‘Wel eerst handen wassen!’

Bijna twee maanden waren alle basisscholen noodgedwongen dicht, maar vanaf vandaag mogen alle basisscholen weer stapsgewijs open. Na wekenlang onderwijs op afstand zijn kinderen in Oost-Nederland blij om hun leraar weer echt te zien en in het klaslokaal les te krijgen.

Voor veel kinderen is het een fijne dag, al viel het afscheid sommigen vanochtend zwaar in Zwolle. ,,Ze was vanmorgen niet uit bed te krijgen’’, zegt een moeder op het schoolplein van OBS de Octopus in Zwolle-Zuid. Tja, na negen weken thuiszitten voelt de wekker om zeven uur ‘s ochtends voor sommige kinderen - en ouders- veel te vroeg.

,,Maar mijn dochter is blij dat ze haar klasgenootjes en leerkrachten weer mag zien. Ze heeft ze enorm gemist,’’ aldus de moeder, die liever niet met haar naam in de krant wil. Een laatste kus op het plein en dan naar binnen, dat valt moeder en dochter best zwaar. Voor het eerst in maanden je kind wegbrengen is best even slikken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De basisscholen zijn weer opengegaan zoals hier bij de school de Octopus waar men met verschillende ingangen de leerling stromen beperkt houdt. © Frans Paalman

Bij de Ireneschool in Ermelo was het nog een hoop gepuzzel om alles in goede banen te leiden. Hoewel de school vanaf vandaag gewoon weer geopend is voor de leerlingen, is alles nog zeker niet bij het oude. Wanneer de verslaggever iets na 8.00 uur het schoolgebouw binnen komt wandelen, reageren de leerkrachten verschrikt. ,,Hoho’’, zegt een docent. ,,Je hoort hier helemaal niet te zijn. Alleen leerkrachten en leerlingen mogen in het schoolgebouw komen. Dat zijn momenteel de regels.’’

Ook op het schoolplein zijn extra maatregelen getroffen. Het is namelijk niet de bedoeling dat docenten en ouders met elkaar in contact komen. Op het plein is daarom een meterslange streep getrokken, waar de vaders en moeders niet overheen mogen stappen. Om gedrang te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van meerdere ingangen.

In Diepeveen blijft Lola minutenlang tegen haar moeder Marthe aan staan. Het meisje uit groep 3 staat al binnen het hek van haar school. Moeder Marthe slikt een traan weg. ,,Lola vindt het echt heel erg leuk om weer naar school te gaan. Ze kan niet wachten. Maar ineens is het ook wel heel erg spannend”, vertaalt ze het gevoel.

De kinderen van de Diepenveense basisschool de Zonnewijzer moeten net als alle andere kinderen van Nederland deze maandag weer naar school. En waar de een juichend het hek binnen huppelt, vindt de ander het reuze spannend. Lola blijft tot het laatst mogelijke moment met de vertrouwde handen van haar moeder om haar heen staan.

Tot de bel gaat, dan gaat ze zonder dralen en tranen met haar juf mee. Maar geen kind valt bij elkaar in de armen. Ze weten allemaal donders goed wat er de afgelopen weken gebeurd is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Lola wil heel graag weer naar school. Maar ineens is het deze maandagochtend toch wel een beetje spannend. © Rob Voss

Ook op social media delen veel mensen bijzondere momenten over dat hun zoon of dochter weer naar school is gegaan. Minister Arie Slob heeft vanochtend leerlingen van de Florens Radewijnsschool in Zwolle na acht weken afstandsonderwijs weer verwelkomt op hun school. ‘Heel veel succes voor iedereen die vandaag weer begint!’, schrijft hij.