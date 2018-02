ABN Amro sluit kantoren in Zwolle, Apeldoorn en Nijkerk. De reden is dat door het hedendaagse online bankieren er volgens de bank te weinig klandizie is om de kantoren open te houden.

In Zwolle gaat het om het kantoor aan de Dobbe, in Nijkerk aan de Vetkamp en in Apeldoorn om de vestiging aan de Eglantier. Het kantoor in Zwolle sluit per 4 mei. De bank heeft de intentie om vooralsnog aan de Dobbe een geldautomaat voor opnamen en stortingen achter te laten. Klanten worden verwezen naar de vestiging aan het Stationsplein. De medewerkers van het kantoor Zwolle Dobbe zullen voortaan werken in een van de ABN AMRO kantoren in de buurt. De huur van het kantoorpand wordt opgezegd.

Apeldoorn

Het kantoor aan de Eglantier in Apeldoorn sluit per 25 mei. Er blijft wel een geldautomaat voor opnamen en stortingen achter. Klanten worden hier verwezen naar de vestiging in de Hofstraat. Ook hier krijgen de medewerkers een baan op in een andere vestiging in de buurt.

Het kantoor in Nijkerk gaat per 12 april dicht. Klanten worden verwezen naar de vestiging in Amersfoort. Er blijft een geldautomaat voor opnamen en stortingen en een sealbagautomaat (voor ondernemers) achter.

16 vestigingen dicht

Volgens woordvoerder Jarco de Swart gaat met deze operatie in totaal 16 kantoren dicht. ,,Verspreid over het hele land. Van Groningen tot Den Haag". Hoeveel bankpanden er over blijven kan hij niet precies zeggen. ,,Net iets onder de 200 volgens mij".