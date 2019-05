Abortuskliniek Stimezo Zwolle staat onder verscherpt toezicht

Chaos blijft uit bij afgesloten Stations­plein in Zwolle

12:13 Enkele automobilisten moeten keren, soms neemt een fietser een verkeerde afslag, maar over het algemeen is er weinig aan de hand op het grotendeels afgesloten Stationsplein in Zwolle. De enorme operatie, waarbij de complete noordzijde van het stationsgebied op de schop gaat én een ondergrondse fietsenkelder gebouwd wordt, leidt de eerste dagen niet tot problemen.