Abortuskliniek Zwolle heeft last van actievoerders: 'Laat bezoekers met rust'

Abortuskliniek Stimezo in Zwolle wil dat anti-abortusdemonstranten stoppen met het aanspreken van bezoekers van de kliniek. Dat zegt directeur Desiree Krol. Zij heeft de gemeente gevraagd of hier iets aan te doen is.

De kliniek aan de Oosterlaan staat in toenemende mate in de belangstelling bij de anti-abortusbeweging. De organisatie Schreeuw om Leven staat er maandelijks en nu is ook Stirezo (Stichting Recht Zonder Onderscheid) begonnen met ‘gebedswakes’ waarbij ook mensen die een afspraak hebben bij de kliniek, worden aangesproken. Gisteren stond Stirezo er voor de tweede keer. Ook staan er soms mensen op persoonlijke titel voor de deur om bezoekers aan te spreken.

Drempel

,,Ik vind het opvallend hoe vaak ik dit in korte tijd al heb meegemaakt’’, zegt Krol. Zij is sinds 1 oktober directeur van de kliniek. ,,Prima dat deze actievoerders een mening hebben en die mogen ze ook uiten. Maar ik wil niet dat ze onze bezoekers lastig vallen. Zeer regelmatig horen we dat zij dit heel vervelend vinden. Het is heel ongemakkelijk als je bewust anoniem komt en dan aangesproken wordt. Mensen kunnen dat ervaren als een extra drempel.’’

De vrijwilligers van Stirezo gedragen zich tot nu toe niet opdringerig, maar Krol heeft actievoerders van andere groeperingen al vaker gevraagd bezoekers met rust te laten. Zij heeft nu de gemeente verzocht te kijken of er binnen de bestaande regelgeving iets te doen is aan het aanspreken van bezoekers.

Regels

Organisaties als Schreeuw om Leven en Stirezo hebben geen vergunning nodig maar er geldt wel een meldingsplicht. Zij moeten hun komst minimaal 96 uur van tevoren aankondigen bij de gemeente. De gemeente bindt ze na eerdere signalen over overlast daarnaast aan enkele extra regels. Zo geldt een maximum van acht demonstranten en zij mogen alleen aan de voorkant van het pand staan en niet aan de zijkant, waar de ingang is. De gemeente beraadt zich nog op de vraag of de recente klachten aanleiding zijn tot verdere maatregelen.

Kans

Stirezo was gisteren met twee personen aanwezig, onder wie Marieke Al om folders uit te delen aan voorbijgangers. Ook werden enkele bezoekers aangesproken. Dat gebeurt volgens Al respectvol. ,,We bieden een flyer met informatie over hulpmogelijkheden aan. Willen ze dat niet, dan dringen we niet aan. Maar sommige vrouwen staan er wel voor open. Een abortus wordt vaak als enige uitweg gezien terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden zijn.’’ Ze zegt zich te realiseren dat het aanbieden van informatie opdringerig kan overkomen. ,,Maar tegelijkertijd willen we die allerlaatste kans om hulp te bieden niet voorbij laten gaan.’’

Snelheid

De Zwolse abortuskliniek krijgt momenteel veel extra toeloop vanwege het faillissement van Casa, een keten van zeven abortusklinieken. Vrouwen wijken voor gesprekken, advies en behandelingen uit naar andere klinieken, waaronder die in Zwolle. In Zwolle melden zich zelfs vrouwen uit de omgeving van Rotterdam. ,,Vrouwen kijken waar ze het snelste terecht kunnen. Snelheid is over het algemeen belangrijker dan de afstand'', zegt directeur Krol. Aantallen wil zij niet noemen, maar de Zwolse kliniek zet meer personeel in om de extra behandelingen uit te voeren. Bij sommige andere klinieken loopt de wachttijd voor een behandeling op maar dat is in Zwolle nog niet het geval. ,,Voor de meeste mensen geldt dat ze binnen een week bij ons terecht kunnen.’’