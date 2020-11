Abortuskliniek Zwolle krijgt ‘bufferzone’ om Pro Life-demonstranten te weren

OM wil tbs en 4 jaar cel voor bloedige steekpar­tij­en Holten­broek

4 november Tegen een 43-jarige Zwollenaar is dinsdag 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De man stak volgens het Openbaar Ministerie in december vorig jaar en opnieuw in januari dit jaar twee mannen neer in de Zwolse wijk Holtenbroek.