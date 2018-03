'Acceptatie homo's bij ouderen vaak nog ver te zoeken'

Oud zijn en dan er voor uitkomen dat je homo of lesbisch bent; het is over het algemeen 'not done'. Zwollenaar Wim Zantingh (65) heeft daar genoeg van. Hij sluit zich aan bij het initiatief van de Zwolse welzijnsorganisatie WijZ en gaat met welzijnswerker Erik van Rosmalen met senioren over dit onderwerp het gesprek aan in de Zwolse verzorgingshuizen van Driezorg.

Het nieuwe project past naadloos bij de 'regenboogstad' die Zwolle wil zijn. De gemeente tekende daartoe een landelijk convenant ter bevordering van de sociale acceptatie van de LHBT-groep (lesbo's, homo's, biseksuelen en transgenders) te bevorderen. Driezorg verbindt zich aan het project van WijZ, want het past bij de veilige woonomgeving die de zorgorganisatie aan ouderen wil bieden.

Wim Zantingh (65) is al jaren betrokken bij de organisatie van de enige roze ouderengroep die Zwolle en omgeving heeft. Zo'n kleine dertig senioren bezoeken iedere tweede woensdag van de maand deze activiteitenclub voor oudere homo's en lesbo's in zorgcentrum Arcadia. In de zorghuizen waar hij komt ziet hij hoe de ouderen er in de eetzaal in groepjes bij elkaar zitten. Hij weet ook dat er geroddeld en zelfs gepest wordt, ook over 'een andere geaardheid' hebben. ,,Oh ja hoor, daar kunnen ze wat van'', bevestigt welzijnswerker van WijZ, Erik van Rosmalen, die vaak in de ouderenhuizen werkt.

,,Het is nu niet bepaald een omgeving waarvan je zegt: laat ik eens vertellen dat ik homo of lesbisch ben'', oordeelt Zantingh. ,,Mensen zeggen: homo's en lesbo's, zij zijn toch al lang geïntegreerd in onze maatschappij? Maar de praktijk wijst anders uit. Ik loop niet hand en hand met mijn man over straat, nee ook niet in Zwolle. Dan worden we nagekeken en nageroepen. Vieze flikker, hoor je dan. Alle pogingen die zijn ondernomen voor integratie en acceptatie ten spijt; het is nog lang niet zover.''

Durf

,,6 á 7 procent van de bevolking heeft een homo- of biseksuele identiteit en ongeveer 1 op de 250 mensen van 15 tot 70 jaar is transgender. Dat is een gegeven'', strooit Van Rosmalen met cijfers van het landelijke COC. ,,Maar kijk eens in de verzorgingscentra. Als je de vraag aan bewoners stelt of zij iemand kennen die een andere geaardheid heeft, dan zeggen ze bijna allemaal: ''nee''. Deze oudere groep durft er niet voor uit te komen. Landelijke cijfers onderbouwen dat; een derde van de lesbische, homo- en bi- ouderen (55-plus) is niet open over zijn of haar seksuele voorkeur.''

,,Terwijl het zo belangrijk is dat iedereen veilig woont en mag zijn wie hij of zij is. Studie wijst uit dat het altijd maar verzwijgen van wie je bent tot psychische klachten kan leiden. Het is zorgelijk dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn. Daarom moeten we dit bespreekbaar maken. Ouderen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn, lopen grotere kans om eenzaam te zijn dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.''

Foto-expositie

Zantingh en Van Rosmalen willen het gesprek met de ouderen aangaan aan de hand van de foto-expositie 'Nooit meer in de kast, twaalf levensverhalen van ouderen', die vanaf 14 maart in de verzorgingshuizen Arcadia en Fermate te zien is. Bij de camerabeelden staan korte teksten die tot gespreksstof moeten leiden. Zij verspreiden ook een flyer in zorghuizen, met daarin tips waar de doelgroep met vragen terecht kan. En op 16 maart moet in de Havezathe de theatervoorstelling ''De vrolijke roze'' de tongen losmaken.

Wim Zantingh: ,,Het is een langdurig proces van acceptatie, waarbij overigens ook de zorghuis-medewerkers zelf betrokken moeten worden omdat een andere geaardheid door hen vaak niet gezien of bespreekbaar wordt gemaakt. In het westen van het land zijn ze met dit thema al een stuk verder. Hier speelt vaak de christelijke achtergrond van mensen een rol. Zij willen het er niet over hebben.''