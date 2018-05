Achmea haalt ruim 800 banen weg uit Zwolle, personeel naar Apeldoorn, Leeuwarden en Leiden

Twee jongetjes in Zwolle gedwongen tot onzedelij­ke handelin­gen

14:26 Twee jongetjes in de basisschoolleeftijd zijn in het Zwolse Azaleapark gedwongen tot onzedelijke handelingen. In beide gevallen spreken de jonge slachtoffers over een 'jongen' als dader. Volgens de politie is het te vroeg om te kunnen zeggen of er een verband is tussen beide zaken.