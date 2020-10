Acht maanden cel voor vuistslag waar Lelystedeling Younes blijvende hersenschade aan overhoudt

Video Jongeman die beweert beschoten te zijn in Zwolle vluchtte Primera in: ‘Hij was spierwit en beefde helemaal’

15 oktober De man die woensdagmiddag zegt beschoten te zijn in Zwolle-Zuid, vluchtte na het incident de Primera in het nabijgelegen winkelcentrum in. Een medewerkster ving hem daar op. ,,Hij was echt van slag.’’