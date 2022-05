Acht mensen aangehouden na melding steekincident in James Last flat in Zwolle: 1 persoon gewond

Eén persoon is met onbekend letsel, onder begeleiding van politie, per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten werden om 17.42 uur gealarmeerd door de melding van een steekpartij in de James Last flat. Het is nog niet bekend wat zich precies heeft afgespeeld in de flat. De James Last flat staat in de Zwolse wijk Holtenbroek.