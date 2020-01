Acht ondergrondse containers in Zwolle in brand, schade valt mee

Dierenacti­vis­ten ontkennen betrokken­heid bij dreigbrief aan boeren: ‘Dit lijkt wel een pubergrap’

14:43 Boerenactieclubs in Friesland hebben ernstige bedreigingen aan hun adres gekregen via een dreigbrief, indien ze door gaan met actievoeren. De brief is gericht aan alle boeren. Die maken zich zorgen. De brief is ondertekend met initialen die zouden kunnen verwijzen naar actiegroepen. Maar die zeggen niets met de dreigbrief te maken te hebben.