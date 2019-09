Acht ton extra voor inburgering in Zwolle

Huurders in Apeldoorn minder tevreden dan die in Zwolle

9:17 Huurders zijn steeds minder tevreden over hun huis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2009 was 81% van de huurders nog tevreden over hun woning, in 2018 was dat 71%. In deze regio zit de gemeente Zwolle boven dat gemiddelde en (75,9%), in Apeldoorn eronder (68,9%).