Achter de IJssel is zoveel meer, ontdekte fotograaf uit Zwolle aan andere kant van de rivier in Vorchten en Veessen

Zwolse huishou­dens zitten alweer te klappertan­den door storing: ‘Een gebed zonder eind’

8:30 Twee keer in drie dagen tijd haperde de warmtevoorziening vanaf de biomassacentrale in Stadshagen naar honderden Zwolse huishoudens. Bewoners mopperen al klappertandend en houden hun hart vast voor de komende dagen. Centrale-eigenaar Eteck wijt de problemen deels aan het extreme winterweer. Voor oppositiepartij CDA is de maat vol: ,,Een nieuw hoofdstuk in dit hoofdpijndossier.’’