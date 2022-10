Acteur Bram Klappe (24) uit Zwolle, de allerliefste klootzak: ‘Ik ben een ekster, man’

Met video Breien populair­der door torenhoge energiere­ke­ning, merken ze in Zwolle: ‘Kachel kan uit’

De kachel uit en een warme wollen trui aan. Met de torenhoge energieprijzen en een naderende winter in het achterhoofd is breien populairder dan ooit, blijkt op de landelijke Brei- en Haakdagen in Zwolle. Opzetten, steken, afkanten - en een eigenhandig en goedkoop gemaakt alternatief voor de kachel is klaar. ,,Breien is nog rustgevend ook.”

16 oktober