Actie van ‘Bob de Bouwer’ leidt tot onbegrip in Zwolle: ‘Ook nagedacht dat iemand zwaargewond kan raken?’

Wijkagent Johan Wakker ging afgelopen nacht op de melding van het incident af en stuitte in de Waaistraat op het halsbrekende bouwwerkje. De actie valt volgens de politie in de categorie ‘niet-grappig’. ‘Beste Bob de Bouwer, ook nagedacht dat iemand zwaargewond kan raken door dit grapje?’ vragen de agenten van Zwolle-Oost zich af op Twitter.

's Nachts

De stenen zijn ’s nachts meteen in een container gegooid door de politie. ,,Het gaat natuurlijk niet om zware criminaliteit, maar als je daar ‘s nachts fietst kan het zomaar zijn dat je dit over het hoofd ziet en dan wordt het toch gevaarlijk”, licht politiewoordvoerder Frank Brouwer toe.

Wie de rol van Bob de Bouwer vertolkte, is volgens de politie niet de achterhalen. Er wordt dan ook geen verder onderzoek naar de actie gedaan. Brouwer: ,,Als wij de forensische opsporing hiervoor inschakelen, zal er toch even gek worden opgekeken. Dat doen we dus ook niet. Maar dat deze actie niet handig is, dat lijkt me duidelijk.”