Actiecomité Isala Zwolle en Meppel: ‘Onvrede is groot en we zijn moe’

‘Pride Parade in Zwolle belangrijk voor Oost-Nederland’

5 september LHBTI-evenement Zwolle Pride is een goede manier om ook in Oost-Nederland aan de zichtbaarheid van diversiteit te werken. Dat stelt John de Wit, hoogleraar sociale wetenschappen gericht op gezondheid en welzijn onder homoseksuelen. ,,Anders denken mensen toch al snel dat het iets is voor Amsterdam. Ik vind het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plaatsen prides zijn. Er zit een soort confrontatie in. Dat hoort erbij.’’