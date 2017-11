Actiedag om drinken van kraanwater normaal te maken

440 scholen in ons land doen vandaag mee aan de kraanwaterdag. Een kwart van de kinderen drinkt minder dan één glas kraanwater per dag.

Stimulans voor kinderen

Uit het onderzoek van Vitens, dat werd uitgevoerd door Kanter Public, blijkt dat kinderen te weinig water drinken. Wat doen basisscholen eraan om kinderen te stimuleren dat zoete drankje wat vaker te laten staan en om juist naar het kraanwater te grijpen?

Bij Openbare basisschool De Vogelaar in Raalte is er altijd kraanwater beschikbaar, vertelt Sharon Bloemink.Maar scholen hebben ook niet overal invloed op, zegt ze. ,,Ouders spelen ook een grote rol in wat voor gezonde drankjes de kinderen drinken."

Sporten

Bij de Protestants Christelijke School Het Kompas in Meppel staat het belang van water, vooral na het sporten, buiten kijf. ,,Na de gymles staan er bidons met water klaar", zegt Hans Blenkers. ,,Het is hier gewoonte om water te drinken na het sporten."

En bij gezonde voeding hoort ook water, zegt Blenkers. Zo is er bij de tussenschoolse maaltijd melk of water voor de kinderen. Net als bij Aan Boord in Dronten, vertelt Danielle Lokhorst. ,,We zijn veel bezig met de bewustwording van gezond eten en drinken." De school deed vandaag ook mee aan de kraanwaterdag, en in december komt er iemand van Vitens een gastles geven.

Het onderzoek

Uit het onderzoek dat Vitens liet doen blijkt dat kinderen op de basisschool te weinig kraanwater drinken per dag. Eenderde van de kinderen vindt dit zelf ook en 38 procent geeft aan meer kraanwater op school te willen drinken. Van de ouders vindt 28 procent dat kraanwater drinken verplicht zou moeten zijn. 40 procent is het hier niet mee eens en 1 op de 20 zou zijn kind zelfs van school halen als dit wel verplicht zou worden.

Vies en niet cool

De hoofdredenen voor kinderen om geen kraanwater te drinken op school zijn dat ze de kraan te vies vinden (14 procent) of dat hun vriendjes en vriendinnetjes het niet cool vinden (10 procent). De helft van de kinderen wil graag kraanwater kunnen drinken in de klas en meer dan de helft wil een drinkfles op tafel, terwijl dat nu niet mag van de leraar of lerares.