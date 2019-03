Actiegroepen tegen Lelystad Airport maken kieswijzer voor Provinciale verkiezingen

Een sterrenfestijn, zo zou je de kieswijzer van SATL kunnen omschrijven. Partijen die faliekant tegen Lelystad Airport en de laagvliegroutes zijn krijgen 4 sterren. Aflopend naar 0 sterren voor partijen die juist staan te juichen bij de gedachte aan het nieuwe vakantievliegveld. ,,We hebben gekeken naar zowel de standpunten over Lelystad Airport van de partijen in de provincie als in de Tweede Kamer”, vertelt SATL-voorzitter Mijndert Ververs uit Hattem. ,,Is een partij in de provincie tégen het vliegveld, maar in de Tweede Kamer vóór, dan krijgt het alsnog minder sterren.”

Iemand die fel tegenstander van Lelystad Airport is, kan dus direct zien welke partijen er hetzelfde over denken. Dat geldt andersom overigens ook: ben je voorstander van de vakantieluchthaven, dan zie je in de kieswijzer van SATL óók bij welke partij je het best terecht kunt: die met de minste sterren.

Geen stemadvies

De kieswijzer is opmerkelijk omdat SATL zich recentelijk distantieerde van een publiciteitscampagne waar Red de Veluwe deze week mee start. In spotjes op radio en televisie laat de actiegroep weten op welke partij je moet stemmen als je Lelystad Airport wilt tegenhouden. Voorzitter Jan Rooijakkers van HoogOverijssel (en lid van SATL) gaf aan een stemadvies ‘te activistisch’ te vinden. ,,D66 en ChristenUnie zitten in de coalitie en stellen zich ook kritisch op tegen het laagvliegen. We willen deze partijen niet tegen ons in het harnas jagen”, zei hij.

Ververs ziet de kieswijzer van SATL echter niet als een stemadvies. ,,Wij roepen niemand op om op bepaalde partijen te stemmen. We zijn partij politiek ongebonden en opereren volstrekt onafhankelijk. We hebben onze eigen Lelystad Airport-meetlat langs de verkiezingsprogramma’s gelegd en daar komt dit resultaat uit.”

Volledig scherm Mijndert Ververs, voorman van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. © Paolo Laconi

Wat wil SATL dan bereiken? Mensen bewust maken, zegt Ververs. ,,Iemand die uitsluitend waarde hecht aan het thema Lelystad Airport kan de uitslag van onze kieswijzer één op één overnemen. Dan lijkt het inderdaad op een stemadvies. Maar wij denken niet dat het zo werkt. Waarop iemand stemt, hangt van meerdere factoren af. Lelystad Airport is er slechts één van. De kieswijzer is een van de vele middelen om te bepalen op wie je gaat stemmen op 20 maart.”

Ander standpunt

Het is niet zonder reden dat er zowel naar de standpunten van de partijen in de provincie als in de Tweede Kamer is gekeken. Dat zit ‘m volgens Ververs in het feit dat sommige partijen lokaal een heel ander standpunt over de vakantieluchthaven uitdragen dan diezelfde partij in de Tweede Kamer. Zo is bijvoorbeeld het CDA in Overijssel zeer kritisch op Lelystad Airport en zijn laagvliegroutes, maar ziet het CDA in de Tweede Kamer het vliegveld graag volgend jaar open gaan. ,,We roepen politici in de provincie via deze kieswijzer op om hun partijen in Den Haag te beïnvloeden”, aldus Ververs.

Emotie

Actiegroep Lelystad Airport Moet Door komt niet met een eigen kieswijzer. ,,We laten het stemmen aan de mensen over”, zegt Dirk Jan Verdoorn. ,,Het is geen taak van een actiegroep om een kieswijzer te maken, wij vinden dat vooral de feiten moeten spreken en niet de emotie.”

SATL heeft een kieswijzer gemaakt voor vijf provincies: Overijssel, Gelderland, Flevoland, Drenthe en Friesland. Deze is te vinden op www.satlonline.nl