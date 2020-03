Activiteiten rondom 75 jaar vrijheid in Overijssel afgelast

De viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel is voorlopig van de baan. Alle provinciale activiteiten van Overijssel Viert Vrijheid zijn in navolging van veel lokale vieringen afgelast, verplaatst of tot nader order uitgesteld.

Dat besluit is heeft het samenwerkingsverband Overijssel Viert Vrijheid in goed overleg met het provinciebestuur maandag genomen. Overijssel Viert Vrijheid zou van 1 tot en met 17 april door Overijssel trekken om in veel plaatsen de bevrijding te vieren.

Vrijwilligers

Door die tour gaat een streep. ,,Dat is vooral heel erg jammer voor de meer dan duizend vrijwilligers die hier al een jaar mee bezig zijn”, vindt projectleider Mano Scherpbier. ,,Verplaatsen is voor ons geen optie, wellicht kunnen we nog wel online hier iets mee doen.”

Verder is de theatervoorstelling ‘Oorlogswinter’, die door Theatergroep De Jonge Honden opgevoerd zou worden in theaters in de provincie, verplaats na het najaar. Of lokale activiteiten doorgaan, ligt volgens Scherpbier aan de organisatoren van die evenementen.

Bevrijdingsfestival