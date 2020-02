Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus

Vrije­school Zwolle groeit explosief: ‘Hier leert het kind met zijn totale wezen’

9:11 ,,Schrijf je baby nu alvast in’’, zegt vrijeschooldirecteur Daniëlle Wessels. Terwijl het aantal basisschoolleerlingen in de regio Zwolle afneemt, is het aantal leerlingen op de vrijeschool Zwolle in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Waarom is het antroposofisch onderwijs zo in trek?