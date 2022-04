Ad (85) zwemt nog elke week in het Openluchtbad van Zwolle en mag het seizoen openen (met een bommetje?)

Ad van der Woude (85) kwam met zijn vrouw en drie kinderen in de jaren zeventig vanuit Eindhoven in Zwolle wonen. Hij werd directeur van de plaatselijke Philips-fabriek aan de Ceintuurbaan. ,,En we woonden in de Wipstrik, dus het zwembad was vlakbij. We hebben er heel veel leuke uren doorgebracht.’’