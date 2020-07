Ada (85) uit Zwolle vindt iedere dag rust in haar tuin: ‘Dode plantjes zul je hier niet snel tegenkomen’

Rust. Dat is het fijnste aan de tuin van Ada Hage-Schipper. Ze woont aan de rand van Zwolle, maar het voelt als buitengebied. ,,Je hoort hier bijna geen stadsgeluiden, heel rustgevend. Ik ben een ontspannen mens.”



Maar de rust is ook betrekkelijk. Want stilzitten is eigenlijk niet aan Hage-Schipper besteed. Iedere dag is ze in de tuin te vinden, zodra het huis aan kant is. Alleen als het hard waait voelt ze zich er niet op haar gemak. Zodra Hage-Schipper in de tuin is, valt er altijd wel wat te doen. ,,Ik hou van verzorgd. Je zult in mijn tuin niet zo snel takjes, gevallen blaadjes of dode plantjes tegenkomen. Het geeft mij rust als ik kan constateren dat ik alle onrust heb weggenomen.”