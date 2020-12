Adelino (57) uit Den Haag vocht zes weken voor zijn leven in Zwolle: ‘Tot het laatst hadden we hoop’

Range Rover razendsnel gevonden in Emmeloord na diefstal in Zwolle: justitie wil ‘De Bolle’ en kompaan straffen

18:06 Ja, ze waren allebei in de loods in Emmeloord waar de politie een net gestolen Range Rover vond. Maar daarvan hadden ze geen weet, beweren Zwollenaren Louis van den R. en ‘De Bolle’. Justitie gelooft er geen snars van en eist cel- en werkstraffen. De twee waren goede vrienden, maar staan inmiddels recht tegenover elkaar in de Zwolse drugsoorlog.