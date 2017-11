Advies bewoners over Lelystad-routes eind deze week naar minister

De presentatie van het advies werd eerder met een week uitgesteld (naar vandaag), omdat de commissie langer de tijd nodig had. Het advies is gebaseerd op de ruim 6500 reacties die binnen kwamen op de plannen voor Lelystad Airport. Het advies gaat onder meer over de geplande aansluitroutes van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport, die betekenen dat vliegtuigen tientallen kilometers laag over onder meer Gelderland en Overijssel zullen gaan. Volgens Jan Rooijakkers, voorzitter van actiecomité Hoog Overijssel en lid van de twaalfkoppige bewonerscommissie, is het advies breder dan alleen de aansluitroutes.