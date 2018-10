Adviseur van Boyan Slat vertelt in Zwolle over schoonmaakactie op oceaan

Van Vledder komt dinsdag naar Club Cele in Zwolle, waar in samenwerking met het tv-programma VPRO Tegenlicht een avond wordt gehouden over The Ocean Cleanup. Dat is het project van Boyan Slat. De man uit Olst zit in de adviesraad van Slat. De enorme schoonmaakactie is onlangs begonnen en wordt over de hele wereld gevolgd.

Golven

Van Vledder is gespecialiseerd in golfnavigatie. Hij studeerde cum laude af aan de TU Delft en weet heel veel over de eeuwenoude navigatiekunst op de Marshall-eilanden, waar bewoners de golven lezen. Maar ook dichtbij huis deed hij kennis op over de Nederlandse dijken. Volgens redacteur Marike Boonstra van Club Cele kan de man ‘ontzettend gepassioneerd vertellen'. Hij geeft dinsdag een theatercollege bij Café Foyé aan de Blijmarkt. Het is een zogeheten ‘meet up’ van het programma VPRO Tegenlicht. Op een paar plekken in het land worden afleveringen nabesproken. In dit geval de aflevering van zondag 14 oktober over The Ocean Cleanup. Het college van Van Vledder begint om 20.30 uur in de Rabo-foyer.