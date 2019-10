Advocaat: 48-jarige vrouw wist niets van wapens in woning

De 48-jarige Zwolse vrouw die maandagochtend in het onderzoek rond de Zwolse broers Idris en Abas M., is opgepakt op verdenking van wapenbezit, ontkent betrokkenheid bij de zaak. Ze zou niets hebben geweten van de vuurwapens in haar woning aan de Zwolse Vrouwenlaan.

Dat zegt haar advocaat Rutger van Veen; hij verwacht dan ook dat ze op korte termijn weer vrij komt. De vrouw is de partner van de 50-jarige verdachte man die maandag ook in de woning werd opgepakt. Van Veen is ook de advocaat van de gebroeders Idris en Abas M. (26 en 25 jaar) die gisteren zijn in hetzelfde onderzoek zijn opgepakt op verdenking van poging tot moord en opdracht geven tot een moord.

Langer vast?

Volgens Van Veen zitten beide broers en de 50-jarige man in beperkingen. Van Veen kan om die reden niets zeggen over of en zo ja wat, ze verklaard hebben. Donderdag worden de mannen voorgeleid aan de rechter-commissaris om te bepalen of er reden is ze langer vast te houden. Van Veen is van plan de beperkingen aan te vechten, laat hij weten.

Link schietpartij

De politie onderzoekt nog altijd of er een link is tussen de schietpartij zaterdag aan de Klooienberglaan (Holtenbroek) en de uitgebrande auto -een Renault- die kort na de schietpartij aangetroffen is aan de IJsselcentraleweg in Zwolle-zuid. In opsporingsprogramma Onder de Loep (RTV Oost) wordt donderdag aandacht besteed aan deze zaken. De politie vraagt dan met name om informatie over de uitgebrande auto en of iemand de wagen kort voordien nog gezien heeft.

Separate onderzoeken

Woordvoerder Ruud Visser van de politie stelt dat het onderzoek naar de gebroeders M. enerzijds en dat naar de schietpartij Klooienberglaan en uitgebrande auto anderzijds, nu separate onderzoeken zijn die ook door verschillende rechercheteams worden gedraaid.

Scenario's